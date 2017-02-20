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В Североморске передали огонь всемирных военных игр

20:0420 февраля 2017Просмотров: 171

Североморск снова стал центром международного внимания. На этот раз не только военного, но и спортивного. Во флотской столице состоялась церемония передачи огня всемирных зимних военных игр. Они проводятся уже в третий раз и впервые в России.

Зажжённый в национальном жилище саамов - куваксе, огонь на Приморскую площадь Североморска привозят юнармейцы на БТРе, в сопровождении морпехов на снегоходах. Школьники передают лампаду почётному послу игр, семикратной чемпионке мира по высшему пилотажу Светлане Капаниной.

Светлана Капанина, почётный посол Всемирных военных игр: «Чемпион один, но победить себя - это уже большая честь, заслуга. Поэтому - победы над собой, и, конечно же, победы для нашей Родины».

Лампаду с огнём по цепочке передают всем, кто стоит в почётном строю, состоящем из 2017 человек. Право быть первым получил Игорь Солдатов - чемпион по танковому биатлону. Он будет представлять Россию и Северный флот на грядущих всемирных играх.

Игорь Солдатов, командир танка: «На таких соревнованиях - на 3 зимних военных всемирных играх тоже первый раз, участник. Эмоции - да, переполняют, как говорится, волнение. Эмоции похожи, но там побольше эмоций и волнения».

Огонь прошёл по шеренгам, не оставляя равнодушным никого. Дух соревнований, борьбы и жажды победы. На приморской площади в Североморске прикоснуться к лампаде и почувствовать её тепло и атмосферу будущих игр - смогли все.

Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области: «Люди служат родине, самое главное, чтобы они были здоровыми, спортивными. Поэтому спорт объединяет».

Анатолий Минаков, заместитель командующего Северным флотом: «И не случайно девиз этих игр: «Дружба через спорт». Потому что именно спорт должен объединить всех. Именно спорт должен, как олимпийские игры, в том числе и военные игры, способствовать миру, пониманию друг друга».

Лариса Круглова, председатель олимпийского комитета Мурманской области: «Конечно же, главное это спорт, здоровый образ жизни. И сегодня наши военные покажут - что они сила, что они мощь, несмотря ни на что».

В программе 3 всемирных зимних военных игр 7 видов спорта. Это биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, альпинизм, шорт-трек, скалолазание и ориентирование на лыжах. Количество участников пока не известно, но во время прошлых игр, которые проходили во Франции, их число перевалило за тысячу человек.

Огни, зажжённые в пяти военных округах нашей огромной страны, соединятся в Москве уже 23 февраля, тем самым ознаменуют начало третьих зимних военных игр, которые пройдут в Сочи.

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