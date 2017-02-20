16+
!-13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Юристам пропишут стандарты работы в уголовном деле

14:4120 февраля 2017Просмотров: 136

Ближайший Всероссийский съезд адвокатов рассмотрит важный документ, который призван сделать практически невозможным существование так называемых «карманных адвокатов».

Специальный стандарт пропишет, что и как должен делать защитник в уголовном процессе. И если что-то не сделано или не доделано, это повод строго спросить с адвоката.

«С помощью стандарта будут определены базовые требования к деятельности адвоката, — сообщил президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко. — Так что его принятие защитит адвокатов от необоснованных претензий и излишней требовательности, обеспечит единство дисциплинарной практики. Но и граждане, попавшие в неприятную ситуацию — а уголовное преследование всегда неприятная ситуация, — будут защищены надежнее. Человек, заглянув в стандарт, сможет точнее определить, что можно ожидать от защитника, чего нельзя».

Накануне Совет ФПА утвердил проект стандарта, который непосредственно будет вынесен на рассмотрение съезда адвокатов.

Читайте также
Благоустроенные дворы во всех городах и поселках Мурманской области. В России начинает работу масштабная федеральная программаБывший пресс-секретарь губернатора Денис Пушин за полминуты дважды попал под колеса автоМурманску нужно больше кровиСтановиться врачами мурманским школьникам помогает региональное министерство здравоохранения
Патриоты - освободители или русские шпионы. В Норвегии потомки партизан требуют оказать их родственникам все заслуженные почестиТелепрограмма на 21 февраля (вторник)Началась регистрация на участие в «Лыжне Дружбы»В Мурманске открылась выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду в АзербайджанеВолонтеры Заполярья примут участие в обучающих семинарахА не надо было ехать под "кирпич"! В Мурманске под колесами автомобиля взорвалась петарда
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  