Юристам пропишут стандарты работы в уголовном деле

Ближайший Всероссийский съезд адвокатов рассмотрит важный документ, который призван сделать практически невозможным существование так называемых «карманных адвокатов».

Специальный стандарт пропишет, что и как должен делать защитник в уголовном процессе. И если что-то не сделано или не доделано, это повод строго спросить с адвоката.

«С помощью стандарта будут определены базовые требования к деятельности адвоката, — сообщил президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко. — Так что его принятие защитит адвокатов от необоснованных претензий и излишней требовательности, обеспечит единство дисциплинарной практики. Но и граждане, попавшие в неприятную ситуацию — а уголовное преследование всегда неприятная ситуация, — будут защищены надежнее. Человек, заглянув в стандарт, сможет точнее определить, что можно ожидать от защитника, чего нельзя».

Накануне Совет ФПА утвердил проект стандарта, который непосредственно будет вынесен на рассмотрение съезда адвокатов.