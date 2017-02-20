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За три дня дорожная полиция поймала 49 нетрезвых водителей в Мурманской области

12:0020 февраля 2017Просмотров: 157

При надзоре за дорожным движением за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1216 нарушений Правил дорожного движения.

64 нарушения допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 49 водителей.

Выявлено 27 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 670 нарушений ПДД. 15 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 291 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области. 

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