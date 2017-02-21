Что передать в передачке? Изменился перечень предметов, которые можно передавать осуждённым

7 января вступили в силу Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденные приказом Минюста России.

Приложение к Правилам определяет перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать.

В новом Перечне существует запрет передавать осуждённым предметы и тару, изготовленные из стекла, керамики и металла (за исключением алюминиевых ложек, вилок, кружек, тарелок и консервированных продуктов в металлической таре).

Запрещены курительные смеси, без медицинских показаний - лекарственные вещества, предметы медицинского назначения. Одежда, головные уборы, обувь и постельное белье неустановленных образцов (за исключением одного комплекта тапочек, спортивного костюма и спортивной обуви темных расцветок).

Полный Перечень размещён на официальном сайте УФСИН России по Мурманской области www.51.fsin.su в разделе «Для родственников осуждённых и подследственных», а также на информационных стендах комнат по приёму посылок и передач в учреждениях, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.