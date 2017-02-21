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Карманный сурдоперевочик жителей страны глухих

20:0521 февраля 2017Просмотров: 196

Как понять глухого человека или как объясниться с ним, если нужна помощь. Языковой барьер у инвалидов по слуху присутствует практически во всех сферах жизни. От общения до бытовых. Но теперь жизнь в мире тишины стала немного интересней и легче у жителей Печенгского района. В Никеле завершился социальный проект «Услышь меня».

Они не слышат нас, но и мы их не слышим. Далеко не каждый поймёт язык жестов. В основном глухие люди и с нарушениями слуха живут обособленно, общаясь тесными компаниями. В Печенгском районе, например, их всего 18 человек.

Елена Иванова: «С помощью планшетов - да, мы расширяем круг общения в другие страны. С глухонемыми связываемся тоже, по скайпу. Отлично общаемся».

Дружить с глухонемыми из других стран и городов, записаться без помощи родственников к врачу и решить бытовые вопросы. Всё это стало возможным благодаря компьютерным планшетам с программами для общения. Слабослышащим и глухонемым людям Печенгского района теперь помогает диспетчер, который находится в Мурманске. Специальный гаджет - своего рода карманный сурдопереводчик, которым человек может воспользоваться в любой момент.

Виктор Нелипа, председатель мурманского регионального отделения всероссийского общества глухих: «В отдалённых районах области люди имеют мало информации. Для них это импульс жизни и помощь решать хозяйственно-бытовые вопросы с помощью диспетчера».

Проект «Услышь меня» в прошлом году стал победителем конкурса социальных проектов благотворительной программы Норникеля «Мир новых возможностей». И уже в марте началась у участников насыщенная жизнь. Они лепили из глины, ходили на экскурсии и посещали различные мастер-классы. К проекту присоединились организации и учреждения Печенгского района.

Елена Попова, руководитель проекта «Услышь меня»: «Самое главное, что люди стремятся помочь. Они говорят: давайте мы проведём для вас мастер-класс. Давайте мы вместе поучаствуем вместе в соревнованиях. Понимаете, мне кажется, что этот проект стал толчком не только для самих людей инвалидов по слуху, но и для всех нас».

Особенно запомнилось всем - декоративное творчество, а именно метод сухого валяния. Участницы валяли сувенирные валенки, плели пояса из шерстяных ниток. Занимались без сурдопереводчика, для полёта фантазии он не нужен.

Олеся Логачёва, методист декоративно-прикладного отдела ДК «Восход»: «И многие приносили уже на следующее занятие такие шикарные готовые изделия. Я провожу мастер-классы и для обычных людей. Не все были так зхаинтересованы среди обычных людей, как вот эти товарищи».

 Разучить песню, да так, чтобы движения попадали в такт музыки, которую они не слышат. У людей с нарушением слуха этот процесс занял почти год. Многие, не верили, что получится. Но в финале праздника перед гостями выступил дружный хор участников проекта «Услышь меня».

Надежда Алферьева: «Нас тут мало, но было очень интересно. Так вдохновлённо всё».

А всё потому, что эти люди такие же, как и все. Они открыты к общению, мечтают, ищут работу, хотят быть полезными и жить в атмосфере взаимного уважения.

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