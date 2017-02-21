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Контрактник из Печенги прогуливал военную службу

08:2321 февраля 2017Просмотров: 305

Доказательства, собранные военными следователями, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора старшине 2 статьи войсковой части 08275 Александру Харитонову.

Он признан виновным в неявке в срок без уважительных причин на службу из отпуска продолжительностью свыше одного месяца.

Как выяснилось, 24 октября 2016 года Харитонов, желая отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы, к установленному времени - 9 часам утра, не прибыл из отпуска к месту службы в войсковую часть 08275, дислоцирующуюся в поселке Печенга.

До 25 ноября 2016 года Харитонов проживал у своих родственников в Архангельске, проводя время по своему усмотрению. В указанный день Харитонов добровольно прибыл в военную комендатуру Северодвинского гарнизона.

Приговором суда Харитонову с учетом его раскаяния в содеянном назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

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