Корреспондент ТВ-21 Лиана Мхитарян награждена дипломом командующего Северным флотом

Сегодня в Североморске во время торжественного собрания, посвященного Дню защитника Отечества, были награждены лучшие журналисты, подготовившие печатные, радио или телематериалы о Северном флоте.

В их числе корреспондент телекомпании ТВ-21 Лиана Мхитарян.

Она награждена дипломом в номинации "Прорыв" Всероссийского фестиваля прессы "Северный МЕДИА АС - 2017" за подписью командующего Северным флотом Николая Евменова.

Лиана совсем недавно работает в телекомпании ТВ-21 в редакции программы "Наше утро". Однако за короткий срок она успела зарекомендовать себя как талантливый и увлеченный журналист, умеющий готовить репортажи на самые разные темы.

В настоящее время Лиана Мхитарян работает над телевизионным проектом "Краса Заполярья".