Мурманская молодежь ворует друг у друга деньги

В дежурную часть мурманской полиции с заявлением о пропаже принадлежащих ему денег обратился местный житель 1993 года рождения.

Он заявил о том, что вечером в районе улицы Хлобыстова по собственной невнимательности потерял принадлежащий ему кошелек с банковской картой.

Полицейские выяснили, что спустя непродолжительное время мужчина обнаружил СМС-сообщение мобильного банка о том, что с помощью его банковской карты совершены покупки в различных продуктовых магазинах Мурманска на общую сумму свыше 6,5 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска за совершение кражи был задержан подозреваемый.

22-летний житель города признался в содеянном. Он подтвердил, что нашел на улице чужой кошелек с банковской картой и решил ею воспользоваться.

Возбуждено уголовное дело. Санкцией соответствующей статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Парень находится под подпиской о невыезде.