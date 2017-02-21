Мурманская полиция ищет двух молодых людей, подозреваемых в краже (видео)

Уголовный розыск отдела полиции №1 г. Мурманска разыскивает двух молодых человек, которые в начале февраля 2017 года в одном из магазинов областного центра украли жесткий диск.

Разыскиваются:

- молодой человек на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы короткие темные. Был одет: кепка черного цвета, куртка черного цвета с капюшоном с логотипом «Найк» слева на уровне груди, мужская черная сумка через плечо, джинсы светло-синие;

- молодой человек на вид 20-25 лет, плотного телосложения, рост 165-170 см, волосы светлые короткие. Был одет: кепка синего цвета, кофта черного цвета с логотипом «Найк» слева на уровне груди, спортивные штаны серого цвета, черные кроссовки.

В случае наличия информации о местонахождении разыскиваемых просьба сообщить в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску по телефону дежурной части 8 (8152) 40-76-10 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.