Нахимовское училище в Мурманске начнёт работу уже в сентябре

Продолжая военно-морские традиции, с прицелом на будущее. Сегодня в Мурманске открыли закладной камень будущего Нахимовского училища. В торжественном событии приняли участие командующий Северным флотом Николай Евменов, губернатор Марина Ковтун, военнослужащие флота, а так же будущие курсанты - юнармейцы. Со строительной площадки с подробностями - Марк Протасов и Сергей Расюк.

Торжественное открытие закладного камня не случайно происходит в канун Дня защитника отечества. Мурманское Нахимовское училище станет тем местом, где будут воспитываться будущие адмиралы. В своё время это учебное заведение в Ленинграде окончили многие из тех, кто получил звание Героя Советского Союза и Героя России.



Николай Евменов, командующий Северным флотом: «Тимур Автандилович Апакидзе. Это адмиралы, которые сейчас командуют флотом. Это вице-адмирал Воложенский, начальник главного штаба. Это начальник военно-морской академии, вице-адмирал Касатонов. Это офицеры, стоящие здесь. Это те, кто сейчас стоят на мостиках кораблей современного флота».

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Строительство Нахимовского училища - безусловно, знаменательное событие, как в жизни Северного флота, так и в жизни Мурманской области. Мы гордимся тем, что Северный флот базируется в Мурманской области, народ и флот едины, а регион и флот живут одной жизнью».



Дима Данилов давно решил - хочет стать военным. В какой из ВУЗов министерства обороны выберет, пока ещё не знает, но базовые знания о службе уже получает в Юнармии. Грядущее открытие Нахимовского училища связывает со своей будущей профессией.



Дмитрий Данилов: «Мне нравится, потому что если поступать, то можно не ехать в какие-нибудь другие города. Можно тут, рядом с домом уже поступать. Поступить да, хотелось бы».



За основу мурманской «Нахимовки» взят проект тульского суворовского училища. Отличия будут существенные. Здесь применяются другие материалы, специально для условий Крайнего севера. Иной получится и инфраструктура училища, с поправкой на Северный флот.



Дмитрий Колпин, заместитель руководителя проектной мастерской главного управления обустройства войск: «Здесь хотим выполнить в более современном варианте, с навесными панелями, вентилируемыми фасадами. В целом, помещения по наполнению - направление разное. В тульском училище - это военно-воздушные силы. Здесь - более морская тематика будет, более к морской тематике склоняемся».



Работы ведутся в быстром темпе. Решение о начале строительства подписано на самом высоком уровне - президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Контроль сроков и качества выполнения - соответствующий.



Как обещает генподрядчик, уже 1 сентября в готовых корпусах здесь начнутся первые занятия. Первые курсанты - 250 человек, начнут изучать военно-морское дело. Позже строительство продолжится и во второй очереди количество курсантов увеличится до 400 человек, а так же появятся крупные спортивные сооружения, например - крытый манеж.