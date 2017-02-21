Несколько девушек покинут конкурс «Краса Заполярья -2017»

Сегодня жюри конкурса «Краса Заполярья - 2017» решит, кто из участниц покинет проект. По итогам двух последних испытаний, в которых участвовали красавицы, судьи дадут девушкам окончательные оценки и назовут имена выбывших. Напомним, что конкурс начался в Мурманске две недели назад. Из 60-ти претенденток на участие судьи выбрали 27 девушек. Сейчас в проекте остались лишь 23 из них. А в финал конкурса выйдут - 16 красоток.

Каждая красотка должна уметь не только хорошо одеться, но подать себя и держаться на публике. После недели занятий и многочасовых приготовлений девушкам предстояло выйти на суд жюри и продемонстрировать себя в двух разных нарядах. Первый - у всех похож: это красные платья. Но фасон у каждой индивидуальный. Второе платье девушкам помогали подбирать стилисты конкурса. И вот оно у каждой участницы индивидуальное.



Вера Кислюк, участница проекта «Краса Заполярья - 2017»: «Все смотрят на тебя. Тебе нужно хорошо пройти, хорошо выглядеть, не забывать улыбаться, конечно же, и всем понравиться. Это очень сложно на самом деле».

Мария Гаврилова, участница проекта «Краса Заполярья - 2017»: «Мне очень нравится моё платье. Оно откровенное, но скромное. Мне подходит. Тебе не говорили, что платье похоже на ночнушку? Говорили, но мне сказали, что с моей внешностью мне подойдёт».

Надежда Лукашеня, участница проекта «Краса Заполярья - 2017»: «Мы сейчас должны показать не только себя но и наряд, чтобы его захотели купить. Ты уже придумала, как будешь показывать? Надо будет так эффектно, двумя глазами».

В зале за девушек болели их друзья, знакомые и, конечно же, родители. За походкой, мимикой, осанкой и жестами следило строгое жюри.

Андрей Дабосин, член жюри проекта «Краса Заполярья - 2017»: «Я думаю, что каждый член жюри, оргкомитета сделал свой вывод. У меня он тоже свой. Все, как всегда, хороши собой, молоды. Но с кем-то все равно придётся расстаться. Сколько девушек покинет проект? Это каждый раз решение сложное. Вообще, по идее, должны покинуть две или три. Тут уж как на заседании решит жюри».

Но прежде чем делать окончательные выводы, жюри дало девушкам задание попробовать самим выбрать себе наряд. Советы и напутствия дали стилисты конкурса. Участницы разделились на группы по 5-6 человек. Задача для каждой - одеть одну девушку согласно заданию.

Любовь Томова - участница проекта «Краса Заполярья - 2017»: «Нам попалась задача придумать образ для первого свидания. Ищем что-то лёгкое, нежное и романтичное».

При выборе одежды девушки руководствовались только своими знаниями. У каждой из них свой вкус. И сойтись в едином мнении было не так-то просто. Но на всё судьи отвели лишь 25 минут.

Анастасия Иванова, участница проекта «Краса Заполярья - 2017»: «Девочки всё выбирали. Очень много спорят. Сейчас сошлись на чем-то одном - сейчас ищут мне жакет. Тебе нравится твой образ? Очень нежный. Я вообще не одеваюсь так никогда. Я бы пошла в кофте и джинсах. А они выбрали такой милый нежный образ».

Но, подбирая наряды девушки увлеклись и наделали массу ошибок, о которых их предостерегали наставники.

Анна Дюбарь, член жюри проекта «Краса Заполярья - 2017»: «Ошибки типичные, потому как девочки не рассматривали модель как личность. Они старались нарядить девочку модно. Но не учитывали её индивидуальные особенности: её цвет кожи, тип фигуры, её цвет глаз, состояние волос и прически».

Андрей Дабосин, член жюри проекта «Краса Заполярья - 2017»: «На самом деле, нужно не усложнять. Одеваться надо достаточно просто. Главное – уместно».

Об итогах первого этапа конкурса и о том, кто покинет проект, станет известно сегодня вечером. Читайте новости на сайте телеканала ТВ-21 и в официальной группе ВКонтакте.