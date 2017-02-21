Осталось ли чем посыпать дороги в Мурманске?

Песка и соли на зиму хватит и еще останется. Это сегодня заявил журналистам директор «управления дорожным хозяйством». Он опроверг возникший в соцсетях слух о том, что в Мурманске песок скоро закончится. Подробности в сюжете Владимира Школьникова и Бориса Савельева.

В Мурманске дороги посыпают смесью песка и соли. Песок - это абразив, обеспечивающий хорошее сцепление, а техническая соль плавит лед. Соотношение частей зависит от температуры воздуха. В теплую погоду соли нужно меньше, и наоборот. Эта смесь - дешевая и эффективная, но не лишена недостатков. Песок, который остается на дороге попадает в канализацию и засоряет её, а техническая соль разъедает обувь, вызывает коррозию металла автомобиля и наносит вред окружающей среде.



Как утверждают дорожники, пескосоляная смесь - это идеальный состав для использования в наших северных условиях. Если использовать аналогичный реагент, то он будет растапливать снег, который в итоге превратится в наледь.



На зиму было запасено 26 тысяч тонн песка и 2 с половиной тысячи тонн соли. Большую часть смеси уже, действительно израсходовали. С начала зимы была потрачена 21 тысяча тонн. На складах осталось 9 тысяч. Дорожники утверждают, что этого хватит еще на пару месяцев.



Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «управление дорожного хозяйства»: «Ежегодно закупается песок, анализируя предыдущие зимы, но так как переходящий остаток всегда есть, мы вошли в эту зиму с достаточным количеством песка. Также сейчас предприятие готовится к паводковому периоду, для предотвращения частых переходов с плюса на минус, учреждение уже организовало дополнительную поставку песка и соли».



«На всякий случай» заказали еще 3000 тонн песка и 210 тонн соли. Хватит этого или нет - покажет время. Но директор предприятия уверен - хватит, и еще останется