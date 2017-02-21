Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 21 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Пенсионера, который завалил квартиру мусором, обнаружили мертвым. Жильцы нюхают гниющие отходы. Управляющая компания не торопится решать проблемы.



Продолжая традиции военно-морского флота. В будущем Нахимовском училище руководство Северного флота и Мурманской области торжественно открыли закладной камень.

Чем посыпают дороги в Мурманске? Хватит ли смеси до весны?



Сколько денег получат молодые бизнесмены в этом году? Разговор в мурманском бизнес-инкубаторе.

Cеверяне приняли участие в социальном проекте для глухих «Услышь меня».

В Полярных Зорях завершилась Спартакиада среди работников атомных электростанций.



Состоялась презентация сборника стихов поэтессы Екатерины Гладышевской.



Современное искусство и электронное звучание. Зачем на «Баренц-спектакле» гитары к потолку подвесили?



Лэди ин ред - что делать 24 девушки пришли на вечеринку в красных платьях.

