Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 21 февраля 2017 года.
Сегодня в выпуске:
Пенсионера, который завалил квартиру мусором, обнаружили мертвым. Жильцы нюхают гниющие отходы. Управляющая компания не торопится решать проблемы.
Продолжая традиции военно-морского флота. В будущем Нахимовском училище руководство Северного флота и Мурманской области торжественно открыли закладной камень.
Чем посыпают дороги в Мурманске? Хватит ли смеси до весны?
Сколько денег получат молодые бизнесмены в этом году? Разговор в мурманском бизнес-инкубаторе.
Cеверяне приняли участие в социальном проекте для глухих «Услышь меня».
В Полярных Зорях завершилась Спартакиада среди работников атомных электростанций.
Состоялась презентация сборника стихов поэтессы Екатерины Гладышевской.
Современное искусство и электронное звучание. Зачем на «Баренц-спектакле» гитары к потолку подвесили?
Лэди ин ред - что делать 24 девушки пришли на вечеринку в красных платьях.