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Полное видео программы «Новости»

20:0021 февраля 2017Просмотров: 221

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 21 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Пенсионера, который завалил квартиру мусором, обнаружили мертвым. Жильцы нюхают гниющие отходы. Управляющая компания не торопится решать проблемы.

Продолжая традиции военно-морского флота. В будущем Нахимовском училище руководство Северного флота и Мурманской области торжественно открыли закладной камень.

Чем посыпают дороги в Мурманске? Хватит ли смеси до весны?

Сколько денег получат молодые бизнесмены в этом году? Разговор в мурманском бизнес-инкубаторе. 

Cеверяне приняли участие в социальном проекте для глухих «Услышь меня».

В Полярных Зорях завершилась Спартакиада среди работников атомных электростанций.

Состоялась презентация сборника стихов поэтессы Екатерины Гладышевской.

Современное искусство и электронное звучание. Зачем на «Баренц-спектакле» гитары к потолку подвесили?

Лэди ин ред - что делать 24 девушки пришли на вечеринку в красных платьях.

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