Регистрацию по месту жительства теперь можно оформить  за три дня

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев издал приказ, регламентирующий порядок регистрации. Сам регламент, установленный в приказе главы МВД, по большому счету, делится на две главных части.

Первая — это детальное информирование людей, какие документы, куда, как и в какие сроки надо предоставить.

То есть населению в доступной форме и в мельчайших подробностях должен быть доведен весь алгоритм действий: где посмотреть, кого спросить, куда обратиться, кто из нужных чиновников в каком кабинете сидит, в какие дни и часы идет прием, телефоны, адреса.



Есть образцы необходимых бланков и примеры, как их правильно заполнять. Можно приходить лично, можно отправлять по Интернету. Все это должно быть на стендах и на сайтах учреждений, которые занимаются регистрацией.

Обязательная информация — куда жаловаться.

Другая главная часть регламента — время исполнения услуги. Например, если лично принес заявление, то за три дня, если направил по электронной почте — восемь, сообщает Российская газета.

В очереди человек должен находиться не более 15 минут, получать консультацию по телефону — не более 10 минут.