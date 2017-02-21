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С юбилеем, Юрий Михайлович!

10:4021 февраля 2017Просмотров: 145

Сегодня отмечает юбилей знаменитый мурманский фотограф, издатель, журналист, кинооператор Юрий Михайлович Левин. Его фотоальбомы «Я люблю моё Заполярье», «Здесь мой причал», «Объяснение в любви» и другие любимы мурманчанами.

Уроженец города Горького, ныне Нижнего Новгорода, он с детства мечтал стать фотографом. После окончания  политехнического института в 1966 году приехал в Мурманск. Как признаётся Юрий Михайлович, на Север привела романтика. 

30 лет трудился кинооператором на Мурманской студии телевидения, участвовал во множестве телевизионных проектов, включая Олимпиаду в Москве, Игры Доброй воли, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

Особая страница в творчестве юбиляра работа фотографом Мурманского областного театра драмы.

По его снимкам зрители вспоминают известных мурманских актёров и нашумевшие постановки. Неизменной любовью, Юрия Левина остаётся родной край.

В работах о Севере мурманчане черпают вдохновение, положительные эмоции. Сегодня в адрес юбиляра звучат заслуженные слова благодарности и поздравления: С юбилеем, Юрий Михайлович!

 

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