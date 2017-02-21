Сотрудники Росгвардии в Мурманске спасли раненого сторожа

Около 7 часов утра в одном из автосалонов, расположенных на Кольском проспекте сработала тревожная сигнализация.

Дежурный незамедлительно направил к месту происшествия наряд группы задержания мурманской Росгвардии.

Спустя 5 минут сотрудники прибыли по указанному адресу и приступили к осмотру территории.

Рядом с автосалоном они обнаружили мужчину с множественными следами побоев на лице, порезами и обильным кровотечением в области шеи.

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, следственно-оперативная группа и кинолог регионального УМВД России.

Сотрудники Росгвардии оказали пострадавшему доврачебную помощь, остановив кровотечение до приезда медиков.

Пострадавшего срочно госпитализировали в одну из мурманских больниц.

Врачи приемного покоя отметили, что благодаря своевременным действиям сотрудников Росгвардии: старшего прапорщика Александра Басалаева и старшего сержанта Евгения Крамского — жизнь пострадавшего была спасена.

Как выяснилось позже, мужчина, сторож автосалона, получил ножевое ранение в ходе личного конфликта, сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данному факту проводится проверка.