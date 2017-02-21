Сотрудники Росгвардии в Мурманске спасли раненого сторожа

Около 7 часов утра в одном из автосалонов, расположенных на Кольском проспекте сработала тревожная сигнализация.
Дежурный незамедлительно направил к месту происшествия наряд группы задержания мурманской Росгвардии.
Спустя 5 минут сотрудники прибыли по указанному адресу и приступили к осмотру территории.
Рядом с автосалоном они обнаружили мужчину с множественными следами побоев на лице, порезами и обильным кровотечением в области шеи.
На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, следственно-оперативная группа и кинолог регионального УМВД России.
Сотрудники Росгвардии оказали пострадавшему доврачебную помощь, остановив кровотечение до приезда медиков.
Пострадавшего срочно госпитализировали в одну из мурманских больниц.
Врачи приемного покоя отметили, что благодаря своевременным действиям сотрудников Росгвардии: старшего прапорщика Александра Басалаева и старшего сержанта Евгения Крамского — жизнь пострадавшего была спасена.
Как выяснилось позже, мужчина, сторож автосалона, получил ножевое ранение в ходе личного конфликта, сообщает пресс-служба Росгвардии.
По данному факту проводится проверка.