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Свобода, свобода… Так много её или мало? Философские рассуждения в «Нашем утре»

06:3021 февраля 2017Просмотров: 118

Свобода – вот тема сегодняшнего выпуска. Вроде бы ее много, а вроде бы и не хватает. К тому же она бывает разной: политической, экономической, личной, ну, и так далее. Журналисты программы «Наше утро» не просто порассуждали на эту тему. Они и у мурманчан спросили, с чем у них ассоциируется слово свобода.

А ещё корреспонденты побывали в музее театральных кукол, сходили на КВН в погонах, ознакомились с киноновинками недели, взглянули на Мурманск глазами астролога и познакомились с замечательным юношей, которому очень нужна ваша помощь… обо всём подробнее вы узнаете, если включите телевизор.

Программа «Наше утро» начинается в 6:30 на телеканале ТВ21+ (22 канал в сети Ростелеком), а так же транслируется с 7:15 до 8:45 на СТС-ТВ-21. Встречайте утро весело и с пользой!

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