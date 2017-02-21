Телепрограмма на 22 февраля (среда)

Программа передач Телеканала ТВ21+
Среда, 22 февраля 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
07:00 Мультимир (6+)
Трактаун.
Фиксики.
07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
11:00 Судебная колонка. 11, 12 серии. Сериал (16+)
Россия. 2007 г.
Детектив.
В ролях: Ольга Павловец, Даниил Страхов, Евгений Князев, Виктория Фишер, Ирина Купченко, Владимир Меньшов, Алексей Васильев, Сергей Бадичкин, Сергей Агудашин
Елена Антоненко.
Выпускница журфака Дарья Иванова работает в популярном еженедельнике. Несмотря на очевидные успехи, считает нынешнее занятие пустым и ненужным, а потому стремится поработать в жанре журналистского расследования. Однажды ей предоставляется такой шанс. И хотя девушка имеет только весьма общие представления об юриспруденции, она очень хочет сделать карьеру, а работа в популярной газете — отличная стартовая площадка. К тому же у Дарьи есть жених — следователь городской прокуратуры Антон Никитин. Рассчитывая на его помощь, Дарья становится ведущей «Судебной колонки».
12:54 Познавательная программа (12+)
Джек Лондон.
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
14:00 Разрушители мифов. Достижения древних людей. Документальный цикл (16+)
Древние источники донесли до наших дней упоминания о многочисленных народах, которые славились своей мощью и невероятными для своего времени технологиями. Но они сами и их города были стерты с лица земли в одно мгновение неизвестной силой, которая вдруг вмешалась в земные процессы. Одни называют это божественным знамением. Другие полагают, что это инопланетные цивилизации наказывали людей за их проступки. Однако все эти истории, как показали научные открытия, действительно происходили. И то, что сообщают нам древние тексты о погибших народах, которые вершили зло и за это поплатились собственной жизнью, – не вымысел. А это значит, что кто-то наверху до сих пор строго следит за тем, чтобы гармония на Земле не была нарушена…
14:53 Познавательная программа (12+)
Что такое диета?
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:15 Телегазета (12+)
15:30 Мультимир (6+)
Лоскутик и облачко.
Ну, погоди!
16:00 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 В мире людей. Победившие рак. Документальный цикл (16+)
Фильм посвящен самой неразгаданной и беспощадной болезни на Земле — онкологии. В мире нет лекарства, которое бы исцеляло от рака. Герои этого фильма прошли все стадии рака и знают — выжить можно.
17:14 Познавательная программа (12+)
Джек Лондон.
Что такое диета?
17:25 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
В краю диких пчел (Фильм ТК «Вся Уфа», г.Уфа). У подножья горы Шульган-Таш живет семья Тулумгужиных. Глава семьи, Батыр Тулумгужин, потомственный бортник. Пчелы стали смыслом его жизни. Много веков Тулумгужины занимаются добычей дикого меда. Из поколения в поколение передается семейное дело. Труд бортника нелегок, но дело отца продолжают сыновья…
17:49 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Волшебник. Супругов Ивановых когда-то объединила страсть к лошадям. А недавно они отказались от своих основных профессий, купили коня по кличке Волшебник и полностью посвятили себя работе с лошадьми.
18:03 Телегазета (12+)
18:30 Основной элемент. Ген власти. Документальный цикл (16+)
Споры с начальником, скандалы дома или отстаивание гражданской позиции в обществе. Вся наша жизнь основана на отношениях подчинения и доминирования. Может ли это стать предметом рассмотрения науки? Что наиболее точно выявляет лидера из толпы?
18:58 Познавательная программа (12+)
Джек Лондон.
Что такое диета?
19:09 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Пасвик – зеленый мир без границ.
Заповедник. Океанариум – ластоногий цирк.
Заповедник. Заповедный край на границе двух стран.
19:26 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
Трактаун.
Фиксики.
20:00 Новости ТВ-21 (16+)
20:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
21:00 Любовь под надзором. Художественный фильм (16+)
Россия. 2007 г.
Мелодрама.
В ролях: Наталья Шамина, Владимир Шевельков, Сергей Паршин, Наталья Кутасова, Александр Сластин, Ольга Самошина, Оксана Базилевич, Андрей Кузнецов.
Главной героине, мягкой и доброй девушке, не везет - накануне свадьбы она узнает, что любимый ей изменяет. Она решает порвать с ним отношения, но родители считают по-другому. Ей кажется, что жизнь закончилась, и нет смысла продолжать борьбу за счастье, но, как часто в жизни бывает, истинная любовь приходит неожиданно.
22:40 Познавательная программа (12+)
Джек Лондон.
Что такое диета?
22:51 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Пасвик – зеленый мир без границ.
23:00 Новости ТВ-21 (16+)
23:30 ВОВРЕМЯ (16+)
00:00 Основной элемент. Ген власти. Документальный цикл (16+)
Споры с начальником, скандалы дома или отстаивание гражданской позиции в обществе. Вся наша жизнь основана на отношениях подчинения и доминирования. Может ли это стать предметом рассмотрения науки? Что наиболее точно выявляет лидера из толпы?
00:29 Телегазета (12+)
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
На берегу Вселенной. Сюжет картины разворачивается вокруг гениального молодого ученого, стоящего перед жестким выбором между любовью и делом всей его жизни. От выбора будет зависеть его дальнейшая судьба.
Было… Помнишь, друг?.. Воспоминания участников боевых действий в Афганистане. Посвящается ветеранам 335-го отдельного боевого вертолётного полка.
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Слышать сердцем. Это фильм о природе дружбы, любви и близости.
Возрождение ремесел. Фильм о художественных промыслах северных народов (вышивка, плетение из лозы, ткачество и т.д.).
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:21 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Этот неугомонный Чилингаров. Документальный фильм о полярном исследователе, Герое России Артуре Чилингарове.