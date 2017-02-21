Телепрограмма на 22 февраля (среда)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Среда, 22 февраля 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

11:00 Судебная колонка. 11, 12 серии. Сериал (16+)

Россия. 2007 г.

Детектив.

В ролях: Ольга Павловец, Даниил Страхов, Евгений Князев, Виктория Фишер, Ирина Купченко, Владимир Меньшов, Алексей Васильев, Сергей Бадичкин, Сергей Агудашин

Елена Антоненко.

Выпускница журфака Дарья Иванова работает в популярном еженедельнике. Несмотря на очевидные успехи, считает нынешнее занятие пустым и ненужным, а потому стремится поработать в жанре журналистского расследования. Однажды ей предоставляется такой шанс. И хотя девушка имеет только весьма общие представления об юриспруденции, она очень хочет сделать карьеру, а работа в популярной газете — отличная стартовая площадка. К тому же у Дарьи есть жених — следователь городской прокуратуры Антон Никитин. Рассчитывая на его помощь, Дарья становится ведущей «Судебной колонки».

12:54 Познавательная программа (12+)

Джек Лондон.

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

14:00 Разрушители мифов. Достижения древних людей. Документальный цикл (16+)

Древние источники донесли до наших дней упоминания о многочисленных народах, которые славились своей мощью и невероятными для своего времени технологиями. Но они сами и их города были стерты с лица земли в одно мгновение неизвестной силой, которая вдруг вмешалась в земные процессы. Одни называют это божественным знамением. Другие полагают, что это инопланетные цивилизации наказывали людей за их проступки. Однако все эти истории, как показали научные открытия, действительно происходили. И то, что сообщают нам древние тексты о погибших народах, которые вершили зло и за это поплатились собственной жизнью, – не вымысел. А это значит, что кто-то наверху до сих пор строго следит за тем, чтобы гармония на Земле не была нарушена…

14:53 Познавательная программа (12+)

Что такое диета?

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Мультимир (6+)

Лоскутик и облачко.

Ну, погоди!

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 В мире людей. Победившие рак. Документальный цикл (16+)

Фильм посвящен самой неразгаданной и беспощадной болезни на Земле — онкологии. В мире нет лекарства, которое бы исцеляло от рака. Герои этого фильма прошли все стадии рака и знают — выжить можно.

17:14 Познавательная программа (12+)

Джек Лондон.

Что такое диета?

17:25 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

В краю диких пчел (Фильм ТК «Вся Уфа», г.Уфа). У подножья горы Шульган-Таш живет семья Тулумгужиных. Глава семьи, Батыр Тулумгужин, потомственный бортник. Пчелы стали смыслом его жизни. Много веков Тулумгужины занимаются добычей дикого меда. Из поколения в поколение передается семейное дело. Труд бортника нелегок, но дело отца продолжают сыновья…

17:49 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Волшебник. Супругов Ивановых когда-то объединила страсть к лошадям. А недавно они отказались от своих основных профессий, купили коня по кличке Волшебник и полностью посвятили себя работе с лошадьми.

18:03 Телегазета (12+)

18:30 Основной элемент. Ген власти. Документальный цикл (16+)

Споры с начальником, скандалы дома или отстаивание гражданской позиции в обществе. Вся наша жизнь основана на отношениях подчинения и доминирования. Может ли это стать предметом рассмотрения науки? Что наиболее точно выявляет лидера из толпы?

18:58 Познавательная программа (12+)

Джек Лондон.

Что такое диета?

19:09 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Пасвик – зеленый мир без границ.

Заповедник. Океанариум – ластоногий цирк.

Заповедник. Заповедный край на границе двух стран.

19:26 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

Трактаун.

Фиксики.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Любовь под надзором. Художественный фильм (16+)

Россия. 2007 г.

Мелодрама.

В ролях: Наталья Шамина, Владимир Шевельков, Сергей Паршин, Наталья Кутасова, Александр Сластин, Ольга Самошина, Оксана Базилевич, Андрей Кузнецов.

Главной героине, мягкой и доброй девушке, не везет - накануне свадьбы она узнает, что любимый ей изменяет. Она решает порвать с ним отношения, но родители считают по-другому. Ей кажется, что жизнь закончилась, и нет смысла продолжать борьбу за счастье, но, как часто в жизни бывает, истинная любовь приходит неожиданно.

22:40 Познавательная программа (12+)

Джек Лондон.

Что такое диета?

22:51 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Пасвик – зеленый мир без границ.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Основной элемент. Ген власти. Документальный цикл (16+)

Споры с начальником, скандалы дома или отстаивание гражданской позиции в обществе. Вся наша жизнь основана на отношениях подчинения и доминирования. Может ли это стать предметом рассмотрения науки? Что наиболее точно выявляет лидера из толпы?

00:29 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

На берегу Вселенной. Сюжет картины разворачивается вокруг гениального молодого ученого, стоящего перед жестким выбором между любовью и делом всей его жизни. От выбора будет зависеть его дальнейшая судьба.

Было… Помнишь, друг?.. Воспоминания участников боевых действий в Афганистане. Посвящается ветеранам 335-го отдельного боевого вертолётного полка.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Слышать сердцем. Это фильм о природе дружбы, любви и близости.

Возрождение ремесел. Фильм о художественных промыслах северных народов (вышивка, плетение из лозы, ткачество и т.д.).

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:21 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Этот неугомонный Чилингаров. Документальный фильм о полярном исследователе, Герое России Артуре Чилингарове.