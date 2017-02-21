Труп пенсионера несколько дней пролежал в захламлённой мусором квартире

Жуткая история в Мурманске. Пенсионер умер и несколько дней пролежал в своей квартире, заваленной мусором. Соседи подняли тревогу вчера вечером, когда уже стало невозможно дышать. Произошло это в девятиэтажке на улице Орликовой. Сегодня, когда наши корреспонденты приехали на место происшествия, тело мужчины все еще было в квартире.

Улица Орликовой, дом 25. Заходим в подъезд. На четвертом этаже на площадке пакеты с мусором. Едкий запах гниющих отходов. В общем, обстановка не для слабонервных. Участковый, который дежурит здесь уже несколько часов, рассказывает: вчера вечером жильцы пожаловались, что в их квартирах стало плохо пахнуть, хотя раньше такого не было.



Алексей Морозов, участковый уполномоченный полиции: «Соседи пояснили, что проживает мужчина. Последний раз видели неделю назад. Собрал всю информацию. Так как он ведет очень скрытный образ жизни, волевым решением решили вскрыть квартиру. Это долго не получалось, потому что квартира была заставлена мусором».



В конце концов, ближе к ночи квартиру вскрыли, когда зашли - хозяина обнаружили мертвым в залежах хлама.



Это та самая квартира №18, на жуткий запах из которой пожаловались соседи. Сейчас дверь вскрыта, за ней находится труп пожилого мужчины.

Как сообщили в следственном комитете, вчера вечером криминалисты здесь были, никаких видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружили, сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность пенсионера установлена. Это мурманчанин 42 года рождения.



Его квартира с пола до потолка завалена пакетами и коробками с разлагающимися отходами.



Мужчина из квартиры напротив говорит - пожилой сосед целых 10 лет складировал дома и в коридоре хлам с помоек.



Говорят, работал мужчина в порту водолазом. Но давно ушел на пенсию. На уговоры соседей привести квартиру в порядок не реагировал. Они возмущались, то ли задохнутся, то ли в пожаре пострадают. И сейчас - в этой ситуации - снова возник вопрос: что делать с горами уже бесхозного мусора.



Алексей Морозов, участковый уполномоченный полиции: «Начал я звонить в управляющую компанию, начал звонить в ЖЭК, на замначальника вышел. Все сказали: это не наши проблемы, делайте, что хотите, сами».



В итоге, вытащить тело мужчины участковому помогли спасатели городского отряда. По словам полицейского, никто из управляющей компании «МУ ЖСК» так и не приехал.

Как нам пояснили в компании «МУ ЖСК», директора нет на месте, а секретарь не может давать никаких комментариев.

В подрядной организации рассказали, что договор на такие услуги по уборке мусора управляющая компания с ними не заключала. И выносить пакеты они не будут.

Участковый дозвонился до жены, точнее, уже вдовы пенсионера. Она давно с ним разошлась, но обещала, если сможет, приедет из Белоруссии и разберется с захламленной квартирой.