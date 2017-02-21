В детско-юношеской библиотеке прогулялись по тундре и узнали про Сампо-Лопарёнка

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в течение февраля проходили театрализованные чтения сказки Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопарёнок».



Гостями библиотеки в эти дни стали дети и родители общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов города Мурманска «Радуга», ученики коррекционной школы №1, дошкольники.



Маленькие читатели познакомились с историей коренного северного народа - саами, их национальным костюмом, обычаями и традициями. Ребята вместе с библиотекарем прочитали некоторые эпизоды из книги про Сампо-Лопарёнка и совершили путешествие по тундре, где и встретили сказочного героя.

Сампо провел с детьми подвижные игры и выполнил вместе с ними все задания горного короля - великана Хийси на проверку ловкости, меткости и находчивости.