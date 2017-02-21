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В Мурманске торжественно открыли закладной камень Нахимовского училища

15:1721 февраля 2017Просмотров: 873

Нахимовское училище в Мурманске откроется будущим летом. 1 сентября обучение в самом северном училище страны начнут 250 курсантов.

Сегодня в Мурманске торжественно открыли закладной камень Нахимовского училища. Решение о создании военного образовательного учреждения принял Владимир Путин.

Сейчас на строительной площадке ведутся масштабные работы. На месте бывшей войсковой части уже возводится сразу 3 здания. По плану это будут жилые помещения и учебные классы для 250 курсантов.

После завершения первого этапа строительства в сентябре стройка продолжится на объектах второй очереди. Увеличится вместимость училища,  появятся масштабные спортивные сооружения, например крытый легкоатлетический манеж.

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