Нахимовское училище в Мурманске откроется будущим летом. 1 сентября обучение в самом северном училище страны начнут 250 курсантов.

Сегодня в Мурманске торжественно открыли закладной камень Нахимовского училища. Решение о создании военного образовательного учреждения принял Владимир Путин.

Сейчас на строительной площадке ведутся масштабные работы. На месте бывшей войсковой части уже возводится сразу 3 здания. По плану это будут жилые помещения и учебные классы для 250 курсантов.

После завершения первого этапа строительства в сентябре стройка продолжится на объектах второй очереди. Увеличится вместимость училища, появятся масштабные спортивные сооружения, например крытый легкоатлетический манеж.