В Мурманске труп пенсионера несколько дней пролежал в квартире, заваленной мусором

Первыми забеспокоились соседи – жильцы 25 дома по ул. Орликовой – когда почувствовали едкий запах.

Приехал участковый, местные жители рассказали, что уже неделю не видели пенсионера из 18 квартиры, который последние 10 лет складировал дома вещи с помоек. В итоге в квартире вскрыли дверь и обнаружили хозяина мертвым в залежах хлама.

Чтобы вытащить тело, понадобилась помощь сотрудников аварийно-спасательного отряда Мурманска.

Все подробности происшествия смотрите в нашем репортаже в программе «Новости» в 19:30.