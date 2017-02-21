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В Мурманске труп пенсионера несколько дней пролежал в квартире, заваленной мусором

16:3821 февраля 2017Просмотров: 462

 

Первыми забеспокоились соседи – жильцы 25 дома по ул. Орликовой – когда почувствовали едкий запах.

Приехал участковый, местные жители рассказали, что уже неделю не видели пенсионера из 18 квартиры, который последние 10 лет складировал дома вещи с помоек. В итоге в квартире вскрыли дверь и обнаружили хозяина мертвым в залежах хлама.

Чтобы вытащить тело, понадобилась помощь сотрудников аварийно-спасательного отряда Мурманска.

Все подробности происшествия смотрите в нашем репортаже в программе «Новости» в 19:30.

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