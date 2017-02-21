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В Мурманской области поймали 12 нетрезвых водителей

11:0021 февраля 2017Просмотров: 124

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 447 нарушения Правил дорожного движения.

32 нарушений допущено пешеходами, 8 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 12 водителей.

Выявлено 19 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 206 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 55 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

За прошедшие сутки не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области. 

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