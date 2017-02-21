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В областной научной библиотеке состоялся вечер памяти поэта и журналиста Александра Миланова

11:4021 февраля 2017Просмотров: 91

В Мурманской областной научной библиотеке состоялся вечер памяти поэта и журналиста, члена Союза писателей России и Союза журналистов Александра Миланова.

Поэт и журналист, ответственный секретарь Мурманского отделения Союза писателей России Марина Чистоногова отметила, что многие рукописи поэзии и публицистики Александра Александровича остались неизданными, и выразила надежду на их публикацию.

Александр Миланов не только сам писал стихи, но и занимался переводами саамских поэтов: Александры Антоновой, Ираиды Виноградовой, Эльвиры Галкиной, Екатерины Коркиной, Полины Даниловой.

Филолог Виктория Бакула провела сравнительный анализ оригинала и перевода, отметив образность и красочность языка Александра Миланова.

Поэт и краевед Владимир Сорокажердьев, который дружил с поэтом несколько десятилетий, рассказал о судьбе его поэтических сборников, о главной страсти Александра Александровича – рыбалке и длительных походах по тундре.

Писатель и краевед Михаил Орешета вспоминал юмористические случаи из совместных творческих поездок писателей по Кольскому полуострову.

На вечере прозвучали стихи в исполнении друзей, почитателей таланта поэта и студентов-филологов Мурманского арктического государственного университета.

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