В Полярных Зорях завершилась Спартакиада среди работников атомных электростанций

В городе Полярные Зори завершилась 9-я зимняя Спартакиада «Спорт АЭС - 2017». В ней приняли участие более 200 спортсменов, работников атомных электростанций концерна «Росэнергоатом». Соревнования проходили на спорт-объектах Кольской АЭС в пяти дисциплинах.

В состав концерна «Росэнергоатом» входят все 10 атомных станций России. На зимние соревнования приехали спортсмены Балаковской, Белоярской, Калининской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Смоленской и, конечно, Кольской АЭС. Традиционно соревновались в горных лыжах, сноуборде, полиатлоне, шахматах и лыжных гонках.

Сергей Федоров, методист по физкультуре Кольской АЭС: «Наша трасса всем очень нравится. Одна из лучших трасс Мурманской области. К нам с удовольствием приезжают спортсмены не только из Мурманской области, но и из соседних городов, чтобы принять участие в соревнованиях. И вот сегодня все атомные станции представлены лучшими лыжниками».

Это 5 раз, когда Полярные Зори принимают у себя зимнюю Спартакиаду. Уже по традиции фаворитом соревнований стала сборная команда Кольской АЭС. Но за первые места пришлось побороться. Например, в лыжной эстафете серьёзную конкуренцию составил дуэт Кристины Черновой и Елены Парфеновой, сборной команды Калининской АЭС.



Елена Парфенова, участница команды Калининской АЭС: «Хочется выразить большую благодарность организаторам, городу Полярные Зори, станции. Потому что каждый год мы приезжаем сюда, каждый год нас встречают очень хорошо, дружно, весело. Всем помогают, чем могут. Так что хочется сказать большое спасибо всем».

В сноуборде и горных лыжах Кольская АЭС одержала убедительную победу. Здесь северным спортсменам равных нет.

Евгений Паницкий, главный судья Спартакиады: «Нет, это не неожиданность, потому что мы проводим соревнования на наших склонах, ребята здесь тренируются. И, соответственно, наши площадки по зимним видам считаются в концерне самыми лучшими. Поэтому мы можем заниматься физкультурой и спортом у себя дома».

Это же отмечают сами спортсмены. В городе Полярные Зори при поддержке Кольской АЭС создана хорошая база для занятий зимними видами спорта. Горнолыжный комплекс «Салма» и лыжная трасса, где проходили соревнования, ежедневно доступны для всех желающих. По итогам этой Спартакиады все первые места в командном зачете достались Кольской АЭС. И только в шахматах золото взяла команда Ленинградской станции. Следующая зимняя Спартакиада состоится через два года, но уже не в Мурманской области.