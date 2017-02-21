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В Североморске началось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества

16:4621 февраля 2017Просмотров: 113

В эти минуты в главной базе Северного флота командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов вручает свидетельства о предоставлении жилищной субсидии для приобретения (строительства) жилья.

Их получают 10 военнослужащих соединений, кораблей и береговых частей СФ.

Церемония проходит в городском дворце культуры «Строитель».

Через несколько дней каждому из военнослужащих на его банковский счёт будет перечислена денежная сумма в размере от 4,2 до 8 млн. рублей.

На Северном флоте жилищная субсидия стала самой популярной формой жилищного обеспечения военнослужащих, имеющих право на предоставление постоянного жилья.

Только на первую половину 2017 года для обеспечения военнослужащих Северного флота жилищными субсидиями выделено порядка 1400 млн. рублей.

Сегодня на неё претендуют чуть меньше тысячи воинов-североморцев. В 2016 году субсидию получили 538 человек.

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