Зачем на «Баренц-спектакле» гитары к потолку подвесили?

Вы задумывались, какие формы может принимать современное искусство? Со стороны оно может выглядеть странным, пока не разберешься, в чем же задумка. Мы продолжаем серию репортажей с международного культурного фестиваля «Баренц-спектакль», который прошел в Киркенесе. В следующем сюжете наши корреспонденты расскажут о звуковом перфомансе «Гитарный маятник».

Четыре электрогитары подвешены к потолку. Под каждой - усилитель. Покачиваясь взад-вперед, гитарные маятники создают случайную композицию, из коротких тонов в постоянном смещении ритма. По мере того как размах маятника уменьшается, тоны становятся все длиннее и длиннее, до того момента, когда гитары замрут над усилителями и короткие звуки превратятся в постоянный гул.



Ньёль Клеменсен, музыкант, автор перфоманса: «Принцип обратной связи на электрогитаре - классический элемент Рок-н-Ролла. Он используется в разных жанрах, как элемент композиции. Здесь же, благодаря маятникам этот эффект возникает в случайном ритме. И много маятников, используемых сразу, создают композицию».



Игру случайностей в форме гитарного маятника, создали участники норвежской группы «The Megaphonic Thrift». Идея в том, чтобы создать музыкальный фон, который нельзя контролировать. Сделать аналог шумам окружающего мира, которые так же не систематизированы, как и гитарные маятники. Во время фестиваля «Баренц-спектакль», привести их в движение могли все желающие.