Житель Кандалакши украл бензопилу и электронасос у знакомой

В полицию Кандалакши с заявлением о краже инструмента из гаража обратилась местная жительница.

По ее словам, неизвестный незаконно проник в принадлежащий ей гараж и похитил бензопилу и автомобильный электронасос.

Оперативники опросили потерпевшую и выяснили, что в хищении имущества имеются основания подозревать мужчину, который ранее по договоренности с владелицей совместно пользовался гаражом.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Кандалакшский» задержали мужчину, который признался в совершении кражи.

Подозреваемый рассказал полицейским, что в 2016 году он пользовался гаражом и у него имелись ключи. Злоумышленник успел сделать дубликат.

Он проник в гараж в отсутствие хозяйки и совершил кражу инструментов.

По факту в отношении ранее судимого жителя Кандалакши возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.



