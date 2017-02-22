Большинство норвежцев считают, что норвежские власти должны делать больше, чтобы улучшить отношения с Россией

Опрос, проведенный агентством «Сентио» по заказу газеты «Классекампен» на севере Норвегии, показал, что три из четырех норвежцев хотели бы, чтобы власти королевства делали больше для улучшения отношений с Россией, сообщается на сайте газеты.

«Исследование, которое «Сентио» провело для «Классекампен» и в котором приняли участие 1,5 тысячи человек, показало, что 76% считают, что норвежские власти должны делать больше, чтобы улучшить отношения с Россией», — сообщается в статье. 15% опрошенных считают, что власти не должны проявлять больше усилий, 9% ответили «не знаю».

Как отмечает издание, количество тех, кто считает недостаточными усилия властей королевства по улучшению отношений с соседом на востоке, растет по мере приближения к российской границе.

Например, в приграничном Финнмарке таковых набралось 81%. Опрос проводился в декабре 2016 года.

«Классекампен» отмечает, что результаты исследования неудивительны: для жителей северных территорий важны хорошие отношения с Россией, здесь много совместных проектов, и просто дружеских отношений между людьми, которые существуют много десятков лет. Север Норвегии и России связывает общая история – поморская торговля, освобождение Финнмарка советскими войсками, общий Баренцев регион, сообщает РИА Новости.

В то же время опрос показывает, что старшее поколение настроено более позитивно к улучшению отношений с Россией – больше всего положительных ответов – 80% получено от тех, кому за 60.