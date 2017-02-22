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Число проводок судов в Арктике ледоколами «Атомфлота» выросло вдвое

14:4322 февраля 2017Просмотров: 67

Основные перевозки ледокола связаны с освоением новых месторождений в Арктике.

Число проводок судов в Арктике в сопровождении ледоколов «Атомфлота» в 2016 году увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2015 годом.

«В 2016 году под проводкой атомных ледоколов в акватории Северного морского пути проведено 410 судов общей валовой вместимостью 5,2 млн тонн. Для сравнения, в 2015 году - 195 судов валовой вместимостью 2 млн тонн», - сказали в «Атомфлоте».

Основные перевозки связаны с освоением новых месторождений в Арктике. Для этого «Атомфлот» проводит также обновление судов, сообщает ТАСС.

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