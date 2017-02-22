Итоги первого заседания жюри конкурса «Краса Заполярья – 2017»

Жюри конкурса «Краса Заполярья-2017» назвало имена первых участниц, которые покинут проект. Судьи совещались в отеле «Азимут». И к единому мнению прийти удалось не сразу. За работой жюри и судьбой девушек наблюдали корреспонденты ТВ-21 Михаил Аброськин, Лиана Мхитарян и Антон Батаев.

Закрытые двери, посторонним вход воспрещен. Жюри предстояло определить, кто останется в проекте «Краса Заполярья», а кто покинет его. Эту тему в ходе конкурса судьи обсуждали уже не раз. И, казалось, что выбор очевиден. Но сколько людей, столько и мнений. Почти у всех из 20 участников заседания были свои фавориты и аутсайдеры.

Жюри учитывало буквально всё: взгляд, осанку, походку, жесты, мимику. Большие минусы получили те девушки, которые пропускали занятия без уважительных причин, не выполняли указания тренеров и так далее. Даже поведение девушек в социальных сетях, их реакция на провокационные комментарии под новостями конкурса тоже учитывались. Сами девушки в это время, ничего не подозревая, ждали в соседнем зале.

Софья Башмакова, участница проекта «Краса Заполярья - 2017»: «Переживаю и волнуюсь одновременно. Потому что не хочется, чтобы назвали моё имя. Вообще не хочется, чтобы называли чьи-то имена».

Валерия Шпиливая, участница проекта «Краса Заполярья - 2017»: «Все девушки очень хорошие, очень общительные, очень умные. Я ко всем очень привыкла. И я буду очень плакать, если кто-то покинет проект».

За несколько часов ожидания тревога сменилась спокойствием. Но, видимо, только внешне.

Мне кажется, они заедают свое волнение яблоками, бананами и фаст-фудом. Настал час икс. Все девушки построились перед жюри. Несколько конкурсанток судьи попросили выйти вперед. По мнению большинства судей, они заслужили хорошую встряску.

Жанна Цветкова, член жюри конкурса «Краса Заполярья - 2017»: «Мы это уже проговаривали, надо просто меньше говорить, включить мозг, руки, ноги и работать».

Жюри требует от девушек перемен. Кто не меняется - тот проект покидает. Эти замечания коснулись и еще нескольких девушек.

Жанна Цветкова, член жюри конкурса «Краса Заполярья - 2017»: «В грубой форме могу сказать, чтобы она убрала все плохое что у неё там есть, чтобы она открыла свою улыбку, чтобы она открыла своё сердце нам и ко всем девочкам. Я не знаю, как вы там общаетесь. И чтобы она вообще себя открыла. Потому что на сегодняшний момент твоя внутренность она отсутствует».

Жюри почти единогласно назвало трёх фавориток конкурса. Но задирать нос им не стоит - впереди еще много работы и всё может поменяться. За всем этим настал момент, когда судьи назвали и имена тех, кто, увы, проект покинет. Ими стали Марина Кривицкая, Вера Кислюк и Екатерина Лупандина. Девушки получили утешительные призы от партнёров проекта. Соратницы поддержали объятиями.

Екатерина Лупандина, участница проекта «Краса Заполярья - 2017»: «Мне понравилось участие. На самом деле я не ожидала, что здесь буду. Но если члены жюри решили, что так надо, значит так».

Марина Кривицкая - участница проекта «Краса Заполярья - 2017»: «Я для себя много поняла, я буду меняться в лучшую сторону, потому что у меня было много ошибок. Я ни о чем не жалею».



Вера Кислюк, участница проекта «Краса Заполярья - 2017»: «Это было интересно всё. Но всё-таки у меня 11 класс, мне надо готовиться к экзаменам. И я понимаю, что то, что меня сейчас отправили домой, это на самом деле хорошо, я хотя бы подготовлюсь, если честно».



Но на этом конкурс не заканчивается. 20 девушек продолжают свою борьбу за корону первой красавицы Заполярья. Уже в ближайшие дни они продолжат занятия с хореографами и фитнес тренерами проекта. На следующей неделе конкурсанток ждёт фотосессия и модный показ. А очередное заседание жюри состоится 7 марта.