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Из мурманского щебня строят на Ямале

20:1022 февраля 2017Просмотров: 210

Первый груз на Ямал. Сегодня в Мурманском торговом порту заканчивается подготовка к первому в этом году рейсу в направлении порта Сабетта. Что повезёт судно и для каких целей? Расскажут Татьяна Юлусова и Константин Кабанец.

20 тысяч тонн щебня портовые краны грузят в трюмы сухогруза «Михаил Кутузов». Совсем скоро он отправится к берегам Ямала. Наш мурманский строительный материал будет использоваться для возведения новых нефтегазовых объектов в порту Сабетта.

Щебень - груз не капризный. Особых условий при доставке не требует, каменную осыпь и загружать просто и по прибытию легко извлечь. Сейчас портовые трудяги работают грейдерным способом, а именно переносят щебень ковшами. Чтобы заполнить сухогруз потребовалось 10 рабочих дней.

Андрей Доценко, коммерческий директор Мурманского морского торгового порта: «По прошлому году, у нас было перевалено около 15 миллионов тонн груза. Из которых
полмиллиона тонн грузы арктического направления. Это большая доля для порта».

Виталий Власов, главный диспетчер Мурманского морского торгового порта: «Мы планируем отправить ещё около 140 тысяч тонн щебёнки. Для сравнения могу сказать, что в 2015 году мы обработали около 300-сот тысяч тонн щебня. В 2016-ом около 400-сот тысяч тонн. Я думаю, что в этом году мы побьём и эту планку».

Из Баренцева моря, мимо Белого в Карское и до Обской губы. По чистой воде команда планирует довести груз за 7 дней. Главное - не схватить шторм. А на кромке льда Карского моря «Михаила Кутузова» встретит один из ледоколов «Атомфлота» - «Таймыр», «Вайгач» или «»50 лет Победы». В Арктике обстановка тяжёлая.

Андрей Черепухин, капитан сухогруза «Михаил Кутузов»: «По мировой практике, если попасть в хороший шторм, то может произойти что угодно. В частности, в Арктике суда, не наши, конечно, давило и льдами, выносило на мелководье».

В команде 18 человек, и все уверены, что рейс пройдёт гладко. Конечная - порт Сабетта. Там находится завод по производству сжиженного природного газа. В посёлке ещё 10 лет назад проживало всего 19 человек, теперь же население приближается к 4 тысячам. С 2014 года наши портовики участвуют в доставке необходимых для строительства грузов.

Андрей Черепухин, капитан сухогруза «Михаил Кутузов»: «Я был, правда, на другом судне. И видел как она строилась. Начиналась с каких то временных домиков. А потом попал туда через год. А ещё через полтора, два года там уже практически вырос город с многоэтажными постройками по два, три этажа. Строятся модульные домики».

На самом деле, портовикам - не важно, что грузить, судам не важно, что перевозить. Главное, что работа в порту кипит, интерес к Артике постоянно растёт, и денежный оборот тоже. А следующие трюмы со щебнем отправятся в начале марта.

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