К теще на блины. Третий день Масленицы – «Лакомка»

«Лакомка» –последний день Узкой Масленицы.
Во всех домах накрывались пышные столы.
Тещи приглашали зятьев в гости и кормили лучшими блюдами. Одним из основных угощений, конечно, были разнообразные блины: пшеничные, ячневые, овсяные, с орехами, с икрой из пресного и кислого теста.
Молодые одевались в одежду, в которой были на свадьбе, и шли к теще на блины.
За хорошим отношением тещи внимательно следили остальные родственники, которых также приглашали к застолью
Считалось, что в Масленицу, а особенно на лакомку, нужно есть столько блинов, сколько влезет.
Народ говорил: «Блин не клин, брюха не распорет».