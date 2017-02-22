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К теще на блины. Третий день Масленицы – «Лакомка»

13:4522 февраля 2017Просмотров: 115

«Лакомка» –последний день Узкой Масленицы. 

Во всех домах накрывались пышные столы.

Тещи приглашали зятьев  в гости и кормили лучшими блюдами. Одним из основных угощений, конечно, были разнообразные блины: пшеничные, ячневые, овсяные, с орехами, с икрой из пресного и кислого теста.

Молодые одевались в одежду, в которой были на свадьбе, и шли к теще на блины.

За хорошим отношением тещи внимательно следили остальные родственники, которых также приглашали к застолью

Считалось, что в Масленицу, а особенно на лакомку, нужно есть столько блинов, сколько влезет.

Народ говорил: «Блин не клин, брюха не распорет».

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