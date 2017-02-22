Как за полгода в Териберке коврик превратился в объект искусства?

Что станет с объектом искусства, если повесить его на полгода на стену дома в Териберке? Правильный ответ - он сможет рассказать историю жителей поселка. Специально для культурного фестиваля «Баренц-спектакль» норвежский художник провел интересный эксперимент, итогом которого стала целая экспозиция историй жителей приграничных городов. Из Норвегии - сюжет наших журналистов.

Проект норвежского художника Мариуса Молдвэра - о людях Баренцева региона. И пусть эти выставочные экспонаты не вводят вас в заблуждение. Полгода назад Мариус вывесил их «навстречу ветрам» в Киркенесе, Нейдене, Гренсе-Якобсэльве, Никеле, Мурманске и Териберке. Он посмотрел, как отразятся на них условия климата и окружающей среды каждого места. Как за полгода изменились полотна - отражение того, как география, климат и индустриализация влияет на жителей.



Мариус Молдвэр, художник, автор экспозиции: «Например, я был в Заполярном и Никеле. Это замечательные города с красивыми скверами, а главное, это очень живые города. Дети играют, старушки гуляют по улицам, мужчины и женщины ходят по делам. Место живет благодаря людям. Они живут в индустриальных городах, и эти люди сами сказали «да!» идее индустриализации, ведь от неё зависит их доход. И их историю я пытаюсь рассказать в своей выставке».



Проект Мариуса включает в себя рассказы, наблюдения, минералы и растения из мест, где побывал художник. По задумке автора, выставленные объекты отражают место, где они находились, а тексты и рассказы расширят для посетителей видение этих ландшафтов.