Когда первые люди появились на на территории нынешней Мурманской области? Об этом рассказали в краеведческом музее

Мурманский областной краеведческий музей посетили учащиеся 5 класса школы № 23. Для них была проведена экскурсия по экспозиции «Археология Кольского Севера».

Юные северяне окунулись в загадочный мир древних людей, которые населяли Кольский край, узнали, когда первые люди появились на территории нынешней Мурманской области, смогли представить жизнь древнего человека в различные археологические эпохи.

Особый интерес у ребят вызвал костяк и скульптурный портрет молодой женщины из погребения, датированного II тыс. до н. э. из знаменитого Оленеостровского могильника в Кольском заливе Баренцева моря.

Школьники также рассмотрели наскальную живопись и петроглифы, наскальные рисунки древних людей из Чальмны-Варрэ, в районе реки Поной, копии которых расположены на стенах зала.

После экскурсии для пятиклассников был проведен необычный мастер-класс «Создание петроглифов».

Ребята сделали «протирки» петроглифов, а затем ученики смогли забрать домой самодельные сувениры.