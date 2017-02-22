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Консульство Норвегии приглашает жителей Печенгского района получить удостоверение приграничного жителя

15:1922 февраля 2017Просмотров: 48

Если в течении последних трех лет вы проживали на территории Никеля, Печенги, Заполярного или Корзуново, то у вас (а также ваших супругов и детей) есть право на получение удостоверения приграничного жителя.

С этим удостоверением вы сможете осуществить неограниченное количество поездок (не более 15 дней за поездку) в течении 3 лет.

Находиться в Норвегии по данному удостоверению можно не дальше чем в 30 километрах от государственной границы.

Чтобы каждый житель приграничных территорий мог получить удостоверение, Генеральное консульство Норвегии в Мурманске будет открыто в субботу 18 марта.

Забронировать время можно будет на сайте https://selfservice.udi.no, и по телефону 400-600 по будням.

Также открыто больше времени для посещения консульства и в рабочие дни.

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