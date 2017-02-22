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Мурманчан ждет битва за Заполярье

10:0022 февраля 2017Просмотров: 71

23 февраля во всех регионах страны пройдет Всероссийский молодежный исторический квест Движения «Волонтеры Победы». Квест «1941. Заполярье» будет посвящен событиям 1941 года, когда немецкое командование поставило задачу захватить Мурманск и весь Кольский полуостров. 

По легенде квеста команды участников – боевые спецгруппы, которым предстоит обеспечить провал планов вермахта. 
 
Во время прохождения маршрута участники продемонстрируют знания истории Великой Отечественной войны, смекалку и ловкость. Но не менее важным залогом успеха в квесте будет и сильный командный дух – задания предполагают слаженную работу и взаимовыручку. 

Все задания квеста основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. 

С этого года вводится система рейтинга участников Всероссийских исторических квестов. В рамках системы рейтинга ведется два параллельных зачета: индивидуальный рейтинг участников в возрасте от 18 лет и рейтинг школьных команд.

Победители будут приглашены к участию в финальном Всероссийском историческом квесте «1945. Победа». 

Всероссийский исторический квест – современный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. 

Участниками предыдущих восьми игр стали уже свыше 125 000 человек, сообщает Росмолодежь

В Мурманске квест «1941. Заполярье» пройдет 22 февраля в ДК им. С.М.Кирова.

Регистрация: 13.00
Начало в 14.00

Квест "1941.Заполярье" планируется в городах Мурманской области:

Ловозерский район  - 23 февраля

г. Полярные Зори  - 23 февраля

 

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