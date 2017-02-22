Мурманчан ждет битва за Заполярье

23 февраля во всех регионах страны пройдет Всероссийский молодежный исторический квест Движения «Волонтеры Победы». Квест «1941. Заполярье» будет посвящен событиям 1941 года, когда немецкое командование поставило задачу захватить Мурманск и весь Кольский полуостров.

По легенде квеста команды участников – боевые спецгруппы, которым предстоит обеспечить провал планов вермахта.



Во время прохождения маршрута участники продемонстрируют знания истории Великой Отечественной войны, смекалку и ловкость. Но не менее важным залогом успеха в квесте будет и сильный командный дух – задания предполагают слаженную работу и взаимовыручку.

Все задания квеста основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов.

С этого года вводится система рейтинга участников Всероссийских исторических квестов. В рамках системы рейтинга ведется два параллельных зачета: индивидуальный рейтинг участников в возрасте от 18 лет и рейтинг школьных команд.

Победители будут приглашены к участию в финальном Всероссийском историческом квесте «1945. Победа».

Всероссийский исторический квест – современный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году.

Участниками предыдущих восьми игр стали уже свыше 125 000 человек, сообщает Росмолодежь.

В Мурманске квест «1941. Заполярье» пройдет 22 февраля в ДК им. С.М.Кирова.

Регистрация: 13.00

Начало в 14.00

Квест "1941.Заполярье" планируется в городах Мурманской области:

Ловозерский район - 23 февраля

г. Полярные Зори - 23 февраля