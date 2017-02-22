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Мурманчанам предлагают избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников

12:3922 февраля 2017Просмотров: 110

Сбор и последующую передачу в специализированные организации для утилизации отработанных ртутьсодержащих отходов жителей многоквартирных домов производят управляющие организации. А юридические лица и индивидуальные предприниматели делают это самостоятельно на основании заключенных со специализированными организациями договоров.

25 февраля администрация Мурманска совместно с предприятием «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.

В субботу экомобиль проедет от Росты через Нижнеростинское шоссе, Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до Огней Мурманска.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

– район дома № 15 по улице Набережной – 10:00
– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 10:50
– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11:30
– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12:20
– район АЗС по ул. Огни Мурманска – 13:00

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

Ртутьсодержащие отходы запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры, а также сливать ртуть в канализацию, сжигать загрязненную ртутью тару.

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