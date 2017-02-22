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Мурманчане сразились за Заполярье в историческом квесте

20:0622 февраля 2017Просмотров: 153

Сегодня во всех регионах страны прошел молодежный исторический квест. Он посвящен событиям 1941 года, когда немецкое командование поставило задачу захватить Мурманск и весь Кольский полуостров. В столице Заполярья исторические игры прошли во дворце культуры имени Кирова.

Участники примеряют на себя роль боевых спецгрупп и готовятся сорвать планы гитлеровского командования по захвату северного направления. Чтобы это сделать, ребятам предстоит выполнить 6 заданий, которые в игровой форме повествуют о сражениях, которые проходили в Мурманской области в годы Великой Отечественной войны.

Никита Тихомиров, руководитель регионального отделения «Волонтеры победы», организатор квеста: «По этой же методике проходят квесты по всей России. Наше региональное отделение принимало активное участие в создании этого квеста. Пройдя этот квест, ребята смогут окунуться в те времена и узнать о сражениях в Заполярье».

Во время квеста участники демонстрируют знания истории Великой Отечественной войны, смекалку и ловкость. Не менее важен и командный дух, ведь задания предполагают слаженную работу.

Ирина Гапонова, участница квеста: «Потрясающе, круто, захватывает дух и даже немного страшно!»

Вероника Акминская, участница квеста: «Пока мы только начинаем играть, но это достаточно сложно. Надо думать логически, размышлять, тут тоже важен командный дух человека, который будет ответственным за свою команду».

Все задания квеста основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. Например, одно из заданий повествует о налетах вражеской авиации на участки Кировской железнодорожной магистрали, другой - о боевых действиях в районе полуострова Средний и Рыбачий. Всероссийский исторический квест - новый формат изучения истории, предложенный организацией «Волонтеры Победы» в 2016 году.

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