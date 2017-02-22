Мурманские автолюбители стали чаще попадаться без страхового полиса

Купить ОСАГО через сайт, без дополнительных опций и очередей. Нет, это не рекламное объявление, а реальность современного автострахования. С нового года все страховщики ОСАГО обязаны продавать электронные полисы. Как это работает, разбирался Марк Протасов.

В теории всё звучит легко - заполняешь несколько полей на сайте, выбираешь нужные тебе условия страхования и всё. Но на практике всё оказывается несколько сложнее. То сервис зависает и отказывается работать, то приходится лезть в словарь и разбираться в непонятных терминах.

«Ок, гугл. Что такое бонус-малус?

- Согласно источнику бонус-малус.ру: «Коэффициент «бонус-малус» - скидка за безаварийную езду. Один из показателей, влияющих на стоимость ОСАГО».



Но это мне легко разобраться. А что делать тем, кто с техникой на «вы»? Им проще по старинке - в очередь, к менеджеру, что долго. Или вовсе ездить без полиса.

Ольга Ратова, инспектор по особым поручениям управления ГИБДД России по Мурманской области: «В 2015 году сотрудниками госавтоинспекции были выявлены 2526 водителей, которые управляли транспортным средством без документов, предусмотренных правилами дорожного движения. А именно - страхового полиса ОСАГО. В 2016 году количество подобных нарушений увеличилось».



Водителей без ОСАГО на дорогах в Мурманской области в прошлом году стало на 300 больше - это зафиксировали в ГИБДД. Рост конечно не в два раза, как в среднем по стране, но тоже значительный. И что же толкает автолюбителей на такой риск - получить штраф за езду без страховки? А это не много не мало - 800 рублей.



Так как цены большие на страховку, поэтому большинство людей, которые не могут себе это позволить, наверное, ездят без страховки.



Страховка привязана к месту жительства собственника. В Коле страховка это где-то 6 тысяч, а в Мурманске 12. Хотя люди, которые живут в Коле по городу Мурманску и ездят все.



Есть и другие риски для автолюбителей: случись вдруг авария, если у виновника нет ОСАГО, то машину пострадавшему придется ремонтировать за свой счет.



У нас был случай, когда у нас случилась авария и водитель, который в нас врезался, был без страховки. Соответственно всё это дело длилось через суд 3 года, пока не закрыли по истечению давности. В итоге денег мы не получили, страховки у него не было, официально он нигде не работал. Была бы страховка, было бы всё отлично.



Ситуация должна измениться когда сайты страховых компаний станут работать стабильнее. По закону у них есть лишь полчаса в день, чтобы отключить ресурс для отладки. На крупные работы в месяц отводится 8 часов, причём в ночное время. Выдавать полис ОСАГО на руки будут только по желанию клиентов. Теперь иметь с собой страховку на бумаге не обязательно. Функции контроля и надзора за исполнением требований страхового законодательства возложены на Центробанк.



Игорь Жук, директор департамента страхового рынка Банка России: «Мы хотели бы, чтобы у нас была обратная реакция от потребителей. Мы на первом этапе будем смотреть по жалобам, которые будут поступать в Банк России, на действия компаний».

Сотрудники полиции, которые смотрят за дорожным движением, они, безусловно, могут проверить в базе данных о наличии полиса. Поэтому, мне кажется, на этом этапе проблем у автовладельцев не будет возникать.

А по сему: нравится-не нравится, а полис ОСАГО у каждого водителя должен быть. Иначе пострадает кошелёк. А уж какой, электронный или бумажный, выбирайте сами. Не принципиально.