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На Новоторжской ярмарке «За шубой!» в Ледовом дворце началась большая распродажа

20:0122 февраля 2017Просмотров: 129

Хорошая новость для всех, кто хочет купить натуральную шубу или дубленку.

На Новоторжской ярмарке «За шубой!» в Ледовом дворце началась большая распродажа. Подробности в нашей постоянной рубрике «Карта потребителя».

Выбор шуб здесь богатый! Меха различные: теплый мутон, нутрия, яркая лисица, статусный каракуль, куница, благородная норка. Представлены размеры от 42 до 60. Всего более тысячи готовых меховых изделий. Много шуб со скидками до 40%.

Вот такая длинная мутоновая шуба с отделкой норкой за 39 980 будет стоить 23 980 руб. Успейте купить! А дубленку «Маргарита» с капюшоном за 49 980 руб. вы купите со скидкой за 29 980 руб. Мечтаете о норке? Для вас на Новоторжской ярмарке выгодное предложение

Василий Сизов, руководитель торговой бригады: «На Новоторжской ярмарке Вас ждут большие скидки на шубы! Еще вчера вот такая длинная норковая шуба «Леди» с капюшоном и поясом из цельных шкур стоила 135 тысяч рублей, теперь в дни ярмарки вы купите ее за 79 980 руб».

Особое внимание обратите на превосходные норковые шубы Новоторжской ярмарки «ЗИМОС». Для их пошива используется собственное отборное сырье и легендарная черная норка БЛЭКГЛАМА. Шубы ЗИМОС из норки собственного зверохозяйства Новоторжской ярмарки вы купите по цене от 100 тыс. руб. Все шубы соответствуют российским ГОСТам. Мех качественный. Гарантия до года. Кредит. Успейте купить шубу на Новоторжской ярмарке выгодно! Ярмарка работает с 11.00 до 20.00 в Ледовом дворце до 26 февраля.

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