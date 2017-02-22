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На трассе «Ковдор-Печенга» в результате ДТП погиб человек

10:2022 февраля 2017Просмотров: 61

Сегодня около 7 часов утра на 20-м километре автодороги «Ковдор-Перенга» водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан», по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения.

Там его автомобиль столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Спринетр», в котором находилось 11 человек.

В результате происшествия водитель автомобиля «Рено» был госпитализирован, 48-летняя пассажирка этого же автомобиля скончалась на месте ДТП.

Среди пассажиров микроавтобуса пострадавших нет. По факту данного ДТП проводится проверка, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области. 

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