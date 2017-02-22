Обманутые клиенты медицинского центра «Аладея» собираются митинговать

Обещали красоту и здоровье, а сами собрали деньги и исчезли в неизвестном направлении. Сотрудники медицинского центра «Аладея», который 2 года проработал в Мурманске, обманули больше полусотни доверчивых клиентов. Речь идет о миллионах рублей. Теперь обманутые пациенты, которые вынуждены выплачивать навязанные кредиты, пытаются добиться справедливости. Репортаж Натальи Алексеенко и Сергея Расюка.

Татьяна - обманутая клиентка центра «Аладея». Она скрывает лицо от камеры. Не хочет огласки. Рассказывает нам свою историю. Позвонили, пообещали бесплатные косметические и прочие процедуры. Незадолго до этого одна знакомая рассказала, что в «Аладее» буквально творят чудеса.



Татьяна не удержалась и пошла в «Аладею». Встретили, все показали, напоили кофе и провели бесплатные процедуры. А потом начали навязывать платные. Сначала заявили, что за курс массажа и лимфодренажа заплатить придется 450 тысяч, потом скинули до 160, в итоге предложили абонемент на 60 процедур за 96 тысяч рублей. Женщина оформила кредит.



Татьяна успела пройти всего две процедуры. После этого центр закрылся. То есть, 93 тысячи рублей пенсионерка заплатила ни за что.



Елена Филатова заплатила за свою красоту 50 тысяч рублей. За эти деньги девушке должны были провести курс лечения волос. После пары сеансов она решила расторгнуть договор. По документам имела на это полное право. От услуг отказалась, все подписала с сотрудниками «Аладеи». Успокоилась, ничего плохого не подозревая. И вдруг звонок из банка - у вас просрочка по кредиту. Конечно, деньги в банк «Аладея» не вернула. Девушка платит сама по 3 тысячи в месяц.



Елена Филатова, клиентка центра «Аладея»: «Мы подали в суд, уже несколько заседаний суда состоялось именно на расторжение договора с банком, но, к сожалению, с юридической точки зрения все сложно, там все грамотно составлено. Теперь единственный шанс, если против «Аладеи» возбудят уголовное дело, то, может, нам удастся вернуть деньги».



Заходим в «Дом Торговли» на третий этаж. Именно здесь располагался центр «Аладея». Где клиентов обещали быстро сделать здоровыми и красивыми. Правда, сейчас вход наглухо закрыт ролл-ставнями.



Анна Павлова, бывшая сотрудница центра «Аладея»: «Люди приезжали из области, не только Мурманск пострадал, но и область вся. Какое-то время висела табличка, что ведутся канализационные работы, а закрытие временное. Но, как видим, никакой таблички нет, а закрытие не временное. Уже сдают это помещение».



Не только клиенты, но и работники «Аладеи» оказались в списке пострадавших. Анна Павлова - бывший администратор медицинского центра. Встречала клиентов, рассказывала, какие услуги оказывают, провожала людей из кабинета в кабинет. Вскоре поняла, что в «Аладее» людей просто-напросто «разводят»



Анна Павлова, бывшая сотрудница центра «Аладея»: «А у вас медобразование какое-то есть?

-Нет.

- Этого не требовалось. Я больше скажу, у большинства диагностов, кто проводил диагностику, не было медицинского образования. Они говорили, мол, да, мы проходили какие-то курсы, диплом не забрали, потому что считали, что это не нужно».



Анна проработала в «Аладее» две недели. После этого, решив уволиться, пришла получить зарплату и забрать свою трудовую книжку. Правда, работодатели к тому моменту уже сбежали с деньгами и документами. Анна из другого города. В трудовой книжке записи за 6 лет.



Марина Шихова, начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области: «Всего в полицию обратились около 60 клиентов, обманутых руководством салона, общая сумма ущерба устанавливается. По данному факту проведена проверка, по материалам которой 20 декабря следователем отдела полиции №1 по г. Мурманску вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по ч. 4. ст. 159 УК РФ».



То есть, мошенничество в особо крупном размере. Предполагаемая сумма ущерба 4 миллиона рублей. Вот только уголовное дело прокуратурой до сих пор не возбуждено. Прокуратура отменила постановление полиции. Как нам пояснил зам прокурора Октябрьского округа Роман Гонский, необходимо провести дополнительные проверки, установить предполагаемого виновника, его место нахождения, опросить других сотрудников медицинского центра. Поэтому материалы вернули обратно в полицию.



26 февраля - в это воскресенье - обманутые клиенты «Аладеи» будут митинговать в центре Мурманска. Они говорят, что больше никогда в жизни не будут поправлять здоровье и наводить красоту в кредит в подобных организациях.