Полицейский помог жительнице Полярных Зорь, попавшей в ДТП на трассе

6 февраля на участке автодороги Полярные Зори – Кандалакша произошло ДТП.

Автомобиль Рено «Логан», которым управляла жительница Полярных Зорь, занесло. Он перевернулся на крышу.

Случайно проезжающий мимо сотрудник полиции Руслан Полежаев остановился и помог женщине выбраться из машины.

После этого старший сержант полиции оставался рядом с попавшей в ДТП женщиной, поддерживая ее своим участием и вниманием до приезда наряда ДПС.

Убедившись, что с северянкой все благополучно, полицейский уехал.

О своем поступке руководству отдела он не доложил, так как происшествие произошло в нерабочее время.

14 февраля на имя начальника МО МВД России «Полярнозоринский» поступило обращение от той самой женщины с просьбой поощрить Руслана Полежаева.

Она в своем обращении выражает огромное человеческое спасибо за помощь, оказанную ей сотрудником полиции.

Руководством УМВД России по Мурманской области рассматривается вопрос о поощрении за профессиональные и грамотные действия, чуткое отношение к гражданам старшего сержанта полиции Руслана Юрьевича Полежаева.