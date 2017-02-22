Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 22 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

В медицинский центр люди пришли за здоровьем и красотой, а ушли без процедур и с огромными кредитами. Обманутые клиенты все еще надеются вернуть своё.



Электронный полис ОСАГО. С нового года все страховщики в России обязаны оформлять страховку через сайт. Как это работает?



Служишь на флоте, получи квартиру. В Североморске морякам вручили сертификаты на новое жилье.



Свет, тёплые раздевалки, осталось только залить лёд. В Заполярном завершается строительство современной ледовой арены.



Как териберский ветер превратил плетёный коврик превратился в объект искусства? Эксперимент скандинавского художника показали участникам «баренц-спектакля».



История войны в Заполярье в игровой форме. В Мурманске прошел этап всероссийского исторического квеста.



Кто не работает, тот красой не станет. В отеле «Азимут» состоялось первое заседание жюри конкурса «Краса Заполярья - 2017».

