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Полное видео программы «Новости»

20:0022 февраля 2017Просмотров: 129

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 22 февраля 2017 года.

Сегодня в выпуске:

В медицинский центр люди пришли за здоровьем и красотой, а ушли без процедур и с огромными кредитами. Обманутые клиенты все еще надеются вернуть своё.

Электронный полис ОСАГО. С нового года все страховщики в России обязаны оформлять страховку через сайт. Как это работает?

Служишь на флоте, получи квартиру. В Североморске морякам вручили сертификаты на новое жилье.

Свет, тёплые раздевалки, осталось только залить лёд. В Заполярном завершается строительство современной ледовой арены.

Как териберский ветер превратил плетёный коврик превратился в объект искусства? Эксперимент скандинавского художника показали участникам «баренц-спектакля».

История войны в Заполярье в игровой форме. В Мурманске прошел этап всероссийского исторического квеста.

Кто не работает, тот красой не станет. В отеле «Азимут» состоялось первое заседание жюри конкурса «Краса Заполярья - 2017».

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