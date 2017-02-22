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Пожилая мурманчанка пыталась спасти внука и перевела мошенникам 70 тысяч рублей

08:0522 февраля 2017Просмотров: 98

В отдел мурманской полиции обратилась 73-летняя пенсионерка. Пожилая женщина пояснила, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.

Неизвестный сообщил, что ее внук совершил преступление и ему грозит уголовная ответственность.

Для решения проблемы необходимо 70 тысяч рублей.

Северянка пояснила, что все деньги у нее находятся на банковской карте. Спустя непродолжительное время к женщине приехал неизвестный и на машине отвез ее к ближайшему банкомату, где перевел с ее банковской карты деньги, пообещав, что теперь ее внук будет освобожден от ответственности.

Только после этого пенсионерка позвонила настоящему внуку и поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.

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