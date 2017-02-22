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Прогноз погоды по Мурманской области на 23 февраля

13:1122 февраля 2017Просмотров: 169

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем в порывах до 15 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днем -8-13°.  Гололедица.

Прогноз погоды на 23 февраля по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-15..-17

-8..-11

небольшой снег

небольшой снег

Умба

-15..-17

-8..-11

небольшой снег

небольшой снег

Полярные Зори

-15..-17

-8..-11

небольшой снег

небольшой снег

Апатиты

-15..-17

-8..-11

небольшой снег

небольшой снег

Кировск

-15..-17

-8..-11

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-15..-17

-8..-11

небольшой снег

небольшой снег

Мончегорск

-15..-18

-8..-11

небольшой снег

небольшой снег

Ловозеро

-21..-23

-11..-13

без осадков

без осадков

Оленегорск

 -15..-17

-8..-11

небольшой снег

небольшой снег

Никель

-12..-14

-8..-10

небольшой снег

небольшой снег

Заполярный

-12..-14

-8..-10

небольшой снег

небольшой снег

Североморск

-12..-14

-8..-10

небольшой снег

небольшой снег

Мурманск

-12..-14

-8..-10

небольшой снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 23 февраля

Температура воздуха

утром  -12..-14

днем -8..-10

вечером -8..-10

Осадки

небольшой снег

небольшой снег

небольшой снег
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