Прогноз погоды по Мурманской области на 23 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем в порывах до 15 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днем -8-13°. Гололедица.

Прогноз погоды на 23 февраля по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -15..-17 -8..-11 небольшой снег небольшой снег Умба -15..-17 -8..-11 небольшой снег небольшой снег Полярные Зори -15..-17 -8..-11 небольшой снег небольшой снег Апатиты -15..-17 -8..-11 небольшой снег небольшой снег Кировск -15..-17 -8..-11 небольшой снег небольшой снег Ковдор -15..-17 -8..-11 небольшой снег небольшой снег Мончегорск -15..-18 -8..-11 небольшой снег небольшой снег Ловозеро -21..-23 -11..-13 без осадков без осадков Оленегорск -15..-17 -8..-11 небольшой снег небольшой снег Никель -12..-14 -8..-10 небольшой снег небольшой снег Заполярный -12..-14 -8..-10 небольшой снег небольшой снег Североморск -12..-14 -8..-10 небольшой снег небольшой снег Мурманск -12..-14 -8..-10 небольшой снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 23 февраля