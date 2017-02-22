Прогноз погоды по Мурманской области на 23 февраля

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем в порывах до 15 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днем -8-13°. Гололедица.
Прогноз погоды на 23 февраля по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-15..-17
|
-8..-11
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Умба
|
-15..-17
|
-8..-11
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-15..-17
|
-8..-11
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-15..-17
|
-8..-11
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Кировск
|
-15..-17
|
-8..-11
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ковдор
|
-15..-17
|
-8..-11
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-15..-18
|
-8..-11
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-21..-23
|
-11..-13
|
без осадков
|
без осадков
|
Оленегорск
|
-15..-17
|
-8..-11
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-12..-14
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Заполярный
|
-12..-14
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Североморск
|
-12..-14
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мурманск
|
-12..-14
|
-8..-10
|
небольшой снег
|
небольшой снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 23 февраля
|
Температура воздуха
|
утром -12..-14
|
днем -8..-10
|
вечером -8..-10
|
Осадки
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
небольшой снег