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Работник промышленной площадки намеревался похитить сто литров топлива

11:3022 февраля 2017Просмотров: 171

В полицию обратилось руководство предприятия с заявлением о попытке хищения с территории промышленной площадки 100 литров дизельного топлива.

Сотрудниками службы безопасности при попытке вывоза канистр с топливом за пределы территории организации на личном автомобиле был задержан работник предприятия.

Общая стоимость подготовленного к хищению дизельного топлива составила 3700 рублей.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции и опрошен. Мужчина признался, что имел умысел на хищение вверенного ему топлива.

Работая дизелистом на передвижной дизельэлектростанции, он регулярно его получал для обеспечения работы электростанции.

Вывезти присвоенное топливо для личных целей он планировал тайно, надеясь, что хищение останется незаметным для руководства.

По факту дознавателем ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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