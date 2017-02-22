Северо-Западный банк Сбербанка возглавил Виктор Вентимилла Алонсо

Виктор Вентимилла Алонсо родился в 1963 году. Окончил Ростовский государственный университет им. М. А. Суслова (специализация «правоведение») и Ростовскую государственную экономическую академию (специализация «финансы и кредит»).

Карьеру в банковской сфере начинал в 1993 году в Инкомбанке: два года руководил ростовским филиалом банка, а затем стал старшим вице-президентом банка. С 1999 по 2009 год возглавлял ростовский филиал ВТБ, а в марте 2010 года назначен председателем Юго-Западного банка Сбербанка.

Северо-Западный банк Сбербанка присутствует на территории 7 субъектов РФ: Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калининградской области, Республике Карелия, Мурманской области, Новгородской области, Псковской области.