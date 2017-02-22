Слушали классическую музыку и танцевали на балу. В Мурманске воссоздали досуг молодых людей XIX века

В минувшие выходные в Доме культуры Железнодорожников состоялся IV Сретенский молодежный бал, приуроченный к одному из знаменательных православных праздников - Сретению Господню.



В этот день православная молодежь разных стран мира встречается со священнослужителями, посещает больных, устраивает концерты, викторины и выставки, участвует в спортивных состязаниях и многих других мероприятиях.

Основная цель мероприятия - привлечение внимания к культуре и истории России начала XIХ века, воссоздание атмосферы того времени.



Мурманский бал был посвящён золотому веку русской культуры. На нем зрители увидели реконструкцию досуга молодых людей XIX века.

На празднике с приветственной речью и поздравлениями выступил председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.



В исполнении студентов и преподавателей Мурманского колледжа искусств специальностей «Инструментальное исполнительство» и «Хоровое дирижирование» прозвучали камерные и вокальные произведения русских композиторов XIX века.

IV Сретенский молодежный бал организован отделом по работе с молодежью Мурманской и Мончегорской епархии, Мурманской студией исторических танцев и движением православной молодежи Мурманской области при творческом участии Мурманского колледжа искусств.