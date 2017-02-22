16+
I-10°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Слушали классическую музыку и танцевали на балу. В Мурманске воссоздали досуг молодых людей XIX века

11:1522 февраля 2017Просмотров: 192

В минувшие выходные в Доме культуры Железнодорожников состоялся IV Сретенский молодежный бал, приуроченный к одному из знаменательных православных праздников - Сретению Господню. 

В этот день православная молодежь разных стран мира встречается со священнослужителями, посещает больных, устраивает концерты, викторины и выставки, участвует в спортивных состязаниях и многих других мероприятиях.

Основная цель мероприятия - привлечение внимания к культуре и истории России начала XIХ века, воссоздание атмосферы того времени. 

Мурманский бал был посвящён золотому веку русской культуры. На нем зрители увидели реконструкцию досуга молодых людей XIX века.

На празднике с приветственной речью и поздравлениями выступил председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

В исполнении студентов и преподавателей Мурманского колледжа искусств специальностей «Инструментальное исполнительство» и «Хоровое дирижирование» прозвучали камерные и вокальные произведения русских композиторов XIX века. 

IV Сретенский молодежный бал организован отделом по работе с молодежью Мурманской и Мончегорской епархии, Мурманской студией исторических танцев и движением православной молодежи Мурманской области при творческом участии Мурманского колледжа искусств.

Читайте также
«Михаил Кутузов» повезёт мурманский щебень на Ямал«АтомЭнергоСбыт» информируетКонсульство Норвегии приглашает жителей Печенгского района получить удостоверение приграничного жителяЧисло проводок судов в Арктике ледоколами «Атомфлота» выросло вдвое
В квартире у мурманчанина нашли взрывное устройствоБольшинство норвежцев считают, что норвежские власти должны делать больше, чтобы улучшить отношения с РоссиейПолицейский помог жительнице Полярных Зорь, попавшей в ДТП на трассеПрогноз погоды по Мурманской области на 23 февраляРоссельхознадзор не пропустил в Москву партию мурманского морского ежаМурманчанам предлагают избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  